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ЦБ приостановил покупку валюты на фоне роста волатильности

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ЦБ решил приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15:00 МСК 24 января 2022 г.

– Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, – говорится в сообщении.

Это не первый случай, ранее ЦБ РФ уже приостанавливал операции из-за роста рыночной волатильности. По мнению экспертов, решение выглядит логичным, в понедельник на фоне геополитической напряженности курс доллара поднялся до 79,5 руб, — максимума с ноября 2020 г. После появления сообщения курс  вернулся на уровень 78,5.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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