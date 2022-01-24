ЦБ приостановил покупку валюты на фоне роста волатильности

ЦБ решил приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15:00 МСК 24 января 2022 г.

– Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, – говорится в сообщении.

Это не первый случай, ранее ЦБ РФ уже приостанавливал операции из-за роста рыночной волатильности. По мнению экспертов, решение выглядит логичным, в понедельник на фоне геополитической напряженности курс доллара поднялся до 79,5 руб, — максимума с ноября 2020 г. После появления сообщения курс вернулся на уровень 78,5.