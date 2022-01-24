На Иркутском заводе полимеров стартовала активная фаза монтажа металлоконструкций и трубопроводов

ООО «Иркутский завод полимеров» (проект Иркутской нефтяной компании) в 2022 году приступило к активной фазе монтажа металлоконструкций и трубопроводов для обеспечения готовности первоочередных объектов в соответствии с графиком реализации проекта. В настоящее время работы на проекте выполнены на 40%, сообщили SIA.RU в компании.

«На данный момент на складе размещено достаточное количество металлоконструкции и трубопроводов для проведения монтажных работ. Подрядчиками обеспечивается мобилизация рабочих, специализирующихся по сборке металлических конструкций и трубопроводов», – сообщил руководитель строительства объектов Иркутского завода полимеров Илья Хомяков.

В 2022 году на Иркутском заводе полимеров запланирован масштабный объем работ. На печах пиролиза – основном оборудовании ИЗП – проведут монтаж конвекционных модулей. На строительную площадку в декабре 2021 года направили 250-тонный гусеничный кран. В конце месяца специалисты приступят к сборке оборудования.

Также специалисты продолжат устанавливать малое технологическое оборудование. Суммарно, с учетом крупнотоннажного тяжеловесного оборудования (КТО), на производственном объекте установят 1 100 единиц.

В планах завершение бетонирования фундамента на площадках этилена и полиэтилена, и работы по прокладке подземных сетей, которые планируется начать в феврале 2022 года.

В настоящее время прогресс проекта уже превысил 40%. В 2021 году на Иркутском заводе полимеров завершили монтаж крупнотоннажного тяжеловесного оборудования, всего установлено 66 единиц, из них 44 агрегата КТО. Кроме того, в прошлом году на стройплощадке залили рекордные 122 тыс. куб. м. бетона – впервые за всю историю ИНК.

Также в 2021 году была утверждена архитектурная концепция нового микрорайона в Усть-Куте для сотрудников ИЗП и подписан договор с Suez (Франция) о поставке оборудования для очистки сточных вод Иркутского завода полимеров – это позволит использовать замкнутый водооборот.

На конец 2021 года строительство Иркутского завода полимеров уже профинансировано на 85 млрд руб. Общая стоимость проекта, включая строительство микрорайона в Усть-Куте, оценивается в 300 млрд руб.

Иркутская нефтяная компания реализует строительство завода полимеров в Усть-Куте в рамках создания газохимического кластера, включающего объекты по добыче, подготовке, транспорту и переработке газа. Производственная мощность составит 650 тыс. т товарной продукции в год. Благодаря запуску объекта в Усть-Кутском районе будет создано 1 600 новых рабочих мест.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) – один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 52 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Крупнейший инвестиционный проект ИНК – газохимический кластер, который ИНК реализует в Усть-Куте. Он включает объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, 2 гелиевых завода и Иркутский завод полимеров. Общее число сотрудников компаний группы – более 10 тыс. чел.