Пятая волна пандемии пойдет на спад с 10 февраля – вирусолог

Вызванная омикроном волна заболеваемости спадет так же быстро, как поднялась, заявил вирусолог Петр Чумаков в разговоре с радио Sputnik.

К такому выводу Чумаков пришел, основываясь на кривой заболеваемости в США, в Великобритании и в Европе. Вирусолог заявил, что в России заболеваемость может снизиться уже в десятых числах февраля.

Напомним, что увеличение заболеваемости COVID-19 в России наблюдается с позапрошлой недели, что связано с распространением штамма омикрон. За последние сутки в стране выявили 65 109 новых случаев заражения.