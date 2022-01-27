Банк «Фридом Финанс» увеличил ставку по вкладу «Срочный» до 9% годовых

Вклад открывается сроком на 360 дней. Ставка 9% действует в рамках банковской акции «Время сохранять»* (без акции ставка составит 8,5%). Минимальная сумма вклада - 50 000 рублей, выплата процентов производится в конце срока. Пополнение и автоматическая пролонгация не предусмотрены.
«Безусловно, мы всегда ориентируемся на рыночные тенденции и стараемся предлагать клиентам более выгодные условия по тем или иным продуктам и услугам. Что касается депозитов, то в нашем Банке «Фридом Финанс» традиционно действуют одни из самых высоких ставок, причем это касается как сезонных, так и долгосрочных предложений. Мы всегда стараемся предусмотреть условия, которые будут удовлетворять запросам разных категорий граждан», - прокомментировал председатель правления Банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч.
В банке представлена широкая линейка вкладов в трех валютах: российский рубль, доллар США и евро. По каждому продукту предусмотрены индивидуальные условия, которые помогают приумножить денежные средства.
Банк «Фридом Финанс» является участником системы страхования вкладов, все вклады до 1,4 млн рублей застрахованы государством в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подробнее о вкладе «Срочный», а также о других предложениях по депозитам Банка «Фридом Финанс» - на сайте или здесь.
* В период с 20.01.2022 по 30.06.2022 действует Акция - «Время сохранять» на следующих условиях: 1. Категория клиентов, в отношении которых действует Акция - клиенты Банка, которые открыли один из четырех вкладов («СРОЧНЫЙ» в российских рублях или «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД» в российских рублях, или «СРОЧНЫЙ» (USD,/EUR), или «МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ» (RUB/USD/EUR) в Банке. 2. Вклад закрыт по истечении определенного договором вклада срока в период с 20.01.2022 по 30.06.2022. 3. У клиента отсутствует иные вклады в Банке («СРОЧНЫЙ» в российских рублях или «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД» в российских рублях, «МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ» (RUB/USD/EUR), ранее открытые на условиях настоящей Акции. 4. При досрочном изъятии клиентом вклада Акция не действует.