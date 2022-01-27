Банк «Фридом Финанс» увеличил ставку по вкладу «Срочный» до 9% годовых

Вклад открывается сроком на 360 дней. Ставка 9% действует в рамках банковской акции «Время сохранять»* (без акции ставка составит 8,5%). Минимальная сумма вклада - 50 000 рублей, выплата процентов производится в конце срока. Пополнение и автоматическая пролонгация не предусмотрены.

«Безусловно, мы всегда ориентируемся на рыночные тенденции и стараемся предлагать клиентам более выгодные условия по тем или иным продуктам и услугам. Что касается депозитов, то в нашем Банке «Фридом Финанс» традиционно действуют одни из самых высоких ставок, причем это касается как сезонных, так и долгосрочных предложений. Мы всегда стараемся предусмотреть условия, которые будут удовлетворять запросам разных категорий граждан», - прокомментировал председатель правления Банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч.

В банке представлена широкая линейка вкладов в трех валютах: российский рубль, доллар США и евро. По каждому продукту предусмотрены индивидуальные условия, которые помогают приумножить денежные средства.

Банк «Фридом Финанс» является участником системы страхования вкладов, все вклады до 1,4 млн рублей застрахованы государством в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подробнее о вкладе «Срочный», а также о других предложениях по депозитам Банка «Фридом Финанс» - на сайте или здесь.