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Вклад «Новогодний чулок» вошёл в ТОП-5 лучших вкладов

По расчетам калькулятора «Выберу.ру», вклад «Новогодний чулок онлайн» занял 4 место в рейтинге наиболее выгодных предложений банков.

В ходе исследования были проанализированы условия рублевых вкладов банков из ТОП 100 по активам (на 01.12.21г.) и рассчитали 10 наиболее выгодных вкладчикам вариантов. При составлении рейтинга учитывались не только значение процентной ставки по договору, но и такие факторы как:

• срок вклада;
• минимальная сумма вклада;
• условия начисления процентов;
• реальный денежный доход, который вкладчик получит по окончании срока действия;
• дополнительные возможности для вкладчиков – пополнение/снятие части сумм или процентов, онлайн оформление, др.;
• условия досрочного расторжения договора вклада;
• надежность и значимость банка на рынке.

Условия по вкладу «Новогодний чулок» можно узнать на официальном сайте, в офисах банка, а также по телефону единой горячей линии – 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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