S&P подтвердил рейтинги банка «Союз» на уровне «BB-/В»

Банк «Союз» информирует о подтверждении рейтинговым агентством S&P Global Ratings долгосрочного и краткосрочного кредитных рейтингов банка «Союз» на уровне «ВB-/В». Прогноз по рейтингам - «Стабильный».



Среди основных положительных факторов, влияющих на рейтинг, S&P отмечает улучшение показателей качества активов банка «Союз» и хорошую диверсификацию кредитного портфеля. Агентство ожидает, что ресурсная база банка, представленная главным образом депозитами корпоративных и розничных клиентов, останется стабильной. Этому будут способствовать устоявшиеся деловые отношения банка с крупнейшими корпоративными вкладчиками и отсутствие зависимости от средств, привлекаемых на рынках капитала.

Аналитики отмечают возможности синергии в рамках сотрудничества банка с акционером — СПАО «Ингосстрах». Агентство рассматривает банк «Союз» как дочернюю организацию, имеющую умеренную стратегическую значимость для материнской компании, СПАО «Ингосстрах». Группа разработала стратегию развития на пять лет, которая предусматривает более тесную интеграцию бизнесов банка и страховой компании в будущем.

В агентстве также ожидают, что запасов капитала банка «Союз» будет достаточно для поддержки его планов по расширению кредитного портфеля.



Банк имеет достаточно комфортную подушку ликвидности. Агентство считает, что, даже если подушка ликвидности сократится по мере роста кредитного портфеля, она останется достаточной для обеспечения необходимых потребностей в ликвидности в стрессовом сценарии.



Прогноз «Стабильный» по рейтингам банка «Союз» отражает ожидание рейтингового агентства о том, что показатели характеристики кредитоспособности банка останутся в целом неизменными в течение следующих 12 месяцев, поддерживаемые значительными запасами капитала и улучшающимся качеством активов, в то время как банк будет следовать обновленной стратегии развития.