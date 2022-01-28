Райффайзен Банк одобряет ипотеку зарплатным клиентам быстрее

Райффайзен Банк теперь рассматривает заявки на ипотеку от зарплатных клиентов быстрее: в пределах 20 минут. Через полностью автоматический процесс проходят обращения за стандартными программами (покупка недвижимости на первичном или вторичном рынке) с типовым залогом и от клиентов без созаемщика и одним источником дохода. В дальнейшем банк планирует расширение функций автоматического рассмотрения заявок.

«Сегодня более 95% заявок на ипотеку мы получаем онлайн и возвращаемся с предложением в течение одного дня. Мы рады, что теперь можем предложить нашим зарплатным клиентам не только выгодные индивидуальные условия, но и более быстрый сервис», — говорит управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

Больше об ипотеке в Райффайзен Банке можно узнать на raif.ru.