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Четырехдневку поддерживают 78% россиян

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, как жители России относятся к сокращению рабочих дней до 4 в неделю. В исследовании (есть у SIA.RU) приняли участие более 5000 пользователей сервиса из всех регионов России.

При этом готовность своей компании к 4-дневной рабочей недели 47% опрошенных оценили отрицательно – по их мнению такой график работы им не подходит.

Однако 21% участников исследования отметили, что такой переход вполне реален, но для него потребуется более полугода. Еще 15% респондентов указали, что сокращение рабочей недели потребует несколько месяцев, а 11% отметили сроки в несколько недель. 6% опрошенных считают, что их компания полностью готова к переходу на сокращенную рабочую неделю.

Как вы оцениваете готовность вашей компании или отдела к переходу на 4-дневную рабочую неделю?

Отлично, все готовы

6%

Потребуется несколько недель для перехода

11%

Потребуется несколько месяцев для перехода

15%

Потребуется более полугода  для перехода

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21%

Такой график работы не подходит для нашей компании

47%

7 из 10 россиян уверены, что сокращение рабочей недели в позитивно скажется на работоспособности команды. Не согласны с ними всего 5% респондентов, а четверть участников опроса (25%) считают, что такие меры не повлияют на продуктивность работников.

Четырехдневка позитивно скажется и на атмосфере команды – так считают 73% респондентов. И только 4% жителей России думают, что сезонное сокращение трудовой недели отрицательно повлияет на отношения между коллегами. По мнению 23% опрошенных, уменьшение рабочих дней никак не отразится на обстановке в коллективе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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