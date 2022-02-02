Год культурного наследия народов России стартует в Иркутской области

О его проведении объявлено в указе президента Российской Федерации.

В регионе сформирован план основных праздничных мероприятий. Их около 100. Это фестивали, выставки, ярмарки, просветительские проекты, конкурсы, концертные программы, фольклорные праздники. Самым крупным событием станет губернский фестиваль-марафон народного искусства «Душа Сибири». Все муниципальные образования представят традиционную культуру народов, которые проживают на их территории, рассказали SIA.RU в администрации области.

Сохранением национального искусства и нематериального культурного наследия в Иркутской области занимаются три государственных учреждения. Сотрудники регионального Центра русского языка фольклора и этнографии в экспедициях собирают устное народное творчество – традиционные легенды, сказания, песни местных жителей. Они описывают эти находки и вносят их в реестр нематериального культурного наследия.

Центр коренных народов Прибайкалья занимается развитием и популяризацией культуры и традиций эвенков, тофаларов и бурят. Дом народного творчества Иркутской области более 80 лет помогает развивать художественную самодеятельность и народное творчество, оказывает методическую помощь домам культуры, организует мастер-классы и крупные фестивали и праздники.