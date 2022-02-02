Номинацией «Самый дружелюбный к бизнесу» награжден банк «Открытие»

В конце января в Хабаровске прошла церемония награждения конкурса лучших антикризисных практик «Успех-ДВ» — совместный проект Дальневосточной торгово-промышленной палаты и делового журнала «Профиль бизнеса».

Это конкурс, направленный на выявление лучших антикризисных бизнес-кейсов, в которых предприниматели Хабаровского края делились опытом, как преодолевали кризис, искали возможности для роста, новые направления и ниши в пандемию. Подача заявок и конкурсный отбор велись в течение 2021 года. Были поданы 27 заявок, определены победители в 11 номинациях. Награды вручил Президент Дальневосточной торгово-промышленной палаты Игорь Востриков. С приветственным словом выступили заместитель министра инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края Наталья Рехтина, вице-мэр г. Хабаровска Игорь Михайловский.

Победителем номинации среди банковских учреждений стал Дальневосточный филиал банка «Открытие». Банки представляли на конкурс бизнес-кейсы своих клиентов — МСП, в которых рассказывали, как услуги, продукты и подход помогли клиенту банка выстоять в кризис, начать реализацию новых проектов.

«В бизнес-кейсе на конкурс мы рассказали о взаимодействии с нашим клиентом — логистическим парком „Камышовый“, это пример качественного партнера, который даже в кризис находит новые точки роста и векторы для развития. Но это далеко не единичный случай. Мы внимательны к каждому клиенту, готовы поддерживать бизнес, за это партнеры и ценят банк», — отметил Александр Морозов, заместитель управляющего по МСБ Дальневосточного филиала банка «Открытие».

После церемонии прошел круглый стол «Проблемы успешной реализации предпринимательских проектов в период пандемии» с участием победителей конкурса, сотрудников делового журнала «Профиль бизнеса», Дальневосточной торгово-промышленной палаты, министерства экономического развития и администрации города.