2300 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки

За день прирост увеличился практически в 2 раза, на 1000 больных – с 1300 до 2300.



Только в Иркутске новой инфекцией заболели 1368 человек, второе место у Иркутского района (+227), третье у Ангарска (+223).

С начала пандемии в области заболели 176 137 (+2311) человек, госпитализировано – 3 368 (+103), выздоровело – 155 066 (+315), умерло – 7 652 (+16), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 612 – (+1).



В Приангарье уже началась вакцинация подростков препаратом «Спутник М». На данный момент им вакцинированы 128 детей, в регионе доступно 1680 доз. Напомним, вакцину от коронавируса «Спутник М» зарегистрировало Министерство здравоохранения России в ноябре 2021 года. Препарат состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. «Спутник М» предназначен для детей от 12 до 17 лет.