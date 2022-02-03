Игорь Кобзев заболел омикрон-штаммом коронавируса

Губернатор Иркутской области на самочувствие не жалуется, описывает состояние как «неплохое» и продолжает работать удаленно.

«Продолжаю работать удалённо. Чувствую себя неплохо. Врачи говорят, что из-за прививки болезнь проходит легче. Всем здоровья. Берегите себя и близких», – пишет он в Инстаграм. В обращении, которое он прикрепил к посту, губернатор просит иркутян быть внимательными к себе и своему здоровью.

В октябре 2020 года Игорь Кобзев уже болел коронавирусом, тогда ему потребовалась госпитализация.

Напомним, что на 3 феврале в Иркутской области заболело колоссальное число людей – 2311, это на тысячу больше, чем днем ранее. Массово уходят на карантин школы, болеют дети.