Студенты первого потока Академии IT приступили к углубленному изучению нейронных сетей и Web разработок

Участники первого потока проекта Академии IT приступили к занятиям по выбранным специальностям. В рамках второго этапа уникальной образовательной программы, в этом семестре студенты изучают разработку программного обеспечения и мобильных приложений, серверную и сетевую инфраструктуру, информационную безопасность и иные актуальные направления профессии, рассказали SIA.RU в компании.

Помимо теоретической базы, практическим опытом с учащимися делятся высококлассные IT эксперты. Некоторые из них специально приезжают в Иркутск из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов страны. Учащиеся посещают предприятия компании, знакомятся с особенностями энергетики и металлургии, вникают в специфику будущей профессии, решают IT-кейсы.

Академия IT – совместная учебная программа En+ Group, РУСАЛа и ИРНИТУ. Ее целью является обеспечение холдинга квалифицированными молодыми IT-кадрами в соответствии с потребностями металлургического и энергетического бизнеса.

Проект проходит в регионе второй год, но уже вызвал высокий интерес среди будущих программистов. После пройденных испытаний из более 100 желающих в следующий этап прошли 22 участника. По окончанию академии они гарантированно будут трудоустроены на высокооплачиваемую работу в En+ Digital, смогут пользоваться комплексом социальных гарантий.

Стабильное будущее нашей страны невозможно без талантливой, креативно мыслящей молодежи, убежден основатель En+ Group Олег Дерипаска. Активная молодежь должна быть уверена, что ее потенциал будет востребован на предприятиях Группы. Для этого компания предоставляет конкурентную оплату труда, которая выше средней по региону. В 2021 году En+ Group дважды повышала зарплаты своим работникам в регионах.

В марте на базе Иркутского национального исследовательского технического университета стартует первый этап для нового потока студентов. Получать дополнительные знания на данный момент заявились 130 юношей и девушек. Подать заявку на обучение можно до 15 февраля, заполнив соответствующую форму по ссылке. Более подробная информация об Академии IT размещена на сайте.