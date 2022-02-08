Товарооборот Иркутской области с Китаем увеличился на 30%

Президент Российской Федерации Владимир Путин и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на саммите в Пекине договорились о наращивании российско-китайской торговли товарами и услугами до 200 млрд долларов США к 2024 году. При этом товарооборот Иркутской области с Китаем уже увеличился. Так, по данным Сибирского таможенного управления Федеральной таможенной службы, по итогам 11 месяцев 2021 года внешнеторговый оборот Приангарья с Китаем (с учетом Гонконга и Тайваня) составил 4,3 млрд долларов США, в том числе, экспорт – 3,9 млрд долларов США, импорт – $435,7 млн. Это почти на треть больше, чем в 2020 году, когда товарооборот составлял 3,3 млрд долл. США. Экспорт немного превышал $3 млрд, импорт был равен $311 млн.

– На протяжении ряда лет Китайская Народная Республика занимает первое место среди ведущих торговых партнеров Иркутской области, – подчеркнул Губернатор Приангарья Игорь Кобзев. – В числе приоритетных направлений сотрудничества мы видим создание российско-китайских транспортных коридоров и усиление взаимодействия в области воздушных перевозок, развитие туризма, а также сотрудничество в банковской и строительной сферах, области энерго- и экологосберегающих технологий, лесопереработки и по другим направлениям.

Традиционно 85%-90% торгового оборота Приангарья с Китаем обеспечивают экспортные поставки товаропроизводителей Иркутской области в КНР. Основу экспорта составляют древесина и изделия из нее (целлюлоза древесная, бумага, картон, бумажная масса, лесоматериалы из сосны обработанные), нефтепродукты (нефть сырая, кокс нефтяной, керосин, масла, уголь), продукция химической промышленности (нефтехимическое сырье, полимеры этилена, спирт бутиловый, каучук). Также из региона на рынок Китая поставляются алюминий и изделия из него, продукты питания, инструменты и оптические аппараты.

Иркутская область традиционно импортирует из Китая машиностроительную продукцию (промышленное оборудование и электрические станки, транспортные средства), продукцию химической промышленности (продукты неорганической химии, лекарственные средства), черные металлы и изделия из них, товары народного потребления, а также продукты питания.