Банк «Приморье»: активный отдых со скидкой по картам «Мир»

Сахалин зовет: держателям карт «Мир» Банка «Приморье» доступна скидка 5% в спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух».

Южно-Сахалинск подарит незабываемые впечатления: лыжников и сноубордистов ждут трассы самого разного уровня общей длинной в 35 километров.

Скидка 5% распространяется на оплату картой «Мир» ски-пассов и разовых подъемов в кассах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». В акции можно участвовать неограниченное количество раз в период ее действия*.

Подробности можно уточнить на сайте.

Также пользователи карт «Мир» Банка «Приморье», которые планируют отправиться в путешествие на Сахалин или в другие регионы России, могут принять участие в программе «Туристический кешбэк», в рамках которой туристы могут оплатить путешествие картой «Мир» и получить cash-back 20% от его стоимости. Очередной этап программы проходит в сроки с 18 января по 12 апреля 2022 года. Подробную информацию можно узнать здесь.

Заказать карту «Мир» можно на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении, любом офисе Банка или у специалистов Контакт-центра по бесплатному круглосуточному телефону 8 800 200 20 86. При выпуске карты можно выбрать наиболее подходящий пакет лояльности.