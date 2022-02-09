АО СК «РСХБ–Страхование» назвало самые популярные породы и клички кошек и собак

Владельцы кошек и собак в России одинаково активно страхуют и породистых питомцев, и беспородных. К таким выводам пришли специалисты АО СК «РСХБ–Страхование» на основе изучения базы договоров по продукту «Защита вашего питомца» за 2021 год.

Исследование АО СК «РСХБ–Страхование» показало, что самая популярная порода застрахованных кошек — короткошерстные «британцы» (19%). На втором месте — сиамские (11%), а на третьем — сфинксы (9%). Регулярно встречаются шотландские прямоухие и вислоухие (по 7%), персидские кошки и коты (5%) и мейн–куны (4%). Меньше распространены золотистые шиншиллы, дивон рексы и сибирские кошки: от 2,5% до 1%.

Выборка пород застрахованных собак разнообразнее, и выявить закономерности сложнее, но безусловный лидер —овчарка. Причем немецкая овчарка фигурирует в 18% договоров страхования, а кавказские овчарки всего в 3%. Весьма популярны в России терьеры (7%), среди которых чаще других встречаются декоративные породы — той–терьеры и йорки. На третьем месте — хаски (6%). За 2021 год страховая компания также взяла под защиту несколько собак редких пород — мальтипу, дратхаара, кане–корсо и бобтейла.

«РСХБ–Страхование» отмечает, что многим россиянам порода питомца не важна вовсе. Породу 27% застрахованных кошек и 15% собак хозяева обозначить затруднились.

«РСХБ–Страхование» проанализировало также клички застрахованных питомцев. Так, самое популярное кошачье имя — Мурка и его мужской вариант Мурик (21%). Второе по популярности — Маша (Маруся) с 10%. Порядка 85% застрахованных собак — это Бимы, Лорды, Дружки, Тузики, Милы, Симки. Кроме того, встречаются такие клички как «Маркиз», «Граф» и «Цезарь». Среди необычных кличек — «Норильский сувенир Виола» для русской борзой и «Иринхаус» для шит–цу.