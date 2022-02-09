Иркутская область вошла в ТОП-3 регионов по поддержке малого и среднего бизнеса

Иркутская область вошла в топ-3 регионов страны по охвату региональными мерами поддержки малого и среднего бизнеса в 2020–2021 годах. Аналитический мониторинг провела Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

Напомним, чтобы помочь бизнесу преодолеть последствия распространения коронавирусной инфекции, Правительством России были разработаны специальные меры поддержки. Этот перечень каждый регион мог дополнить, исходя из социально-экономической специфики субъекта и динамики распространения инфекции.

В Иркутской области для компаний, пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции, создали специальную льготную программу в рамках Фонда микрокредитования. За два года 86 субъектов МСП получили льготные займы под 3% годовых, общий бюджет программы за это время составил 245 млн рублей. Также предприниматели могут рассчитывать на гарантийную поддержку под 0,5% годовых от гарантийного управления Центра «Мой бизнес». За 2020-2021 годы было выдано 343 поручительства на общую сумму почти 2,5 млрд рублей. Объем привлеченных средств под поручительство гарантийного управления составил 6,5 млрд рублей.

При составлении рейтинга учитывалось соотношение количества получателей региональных и федеральных прямых и непрямых мер поддержки. Анализ проводился на основе данных Единого реестра субъектов МСП-получателей помощи.

- У Иркутской области хороший результат по непрямым мерам поддержки – это гарантийная помощь, поручительство и финансирование на возвратной основе, – отметил первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников. – В целом все действующие в регионе институты развития бизнеса работают сообща и демонстрируют хорошие результаты.

Как сообщила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун, на сегодня все региональные меры поддержки продолжают действовать. Центр «Мой бизнес», который выполняет функцию единого окна для субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области, оказывает консультативную, организационную, образовательную и маркетинговую поддержку.

– За последние годы мир очень сильно изменился, а вместе с ним должен меняться и бизнес. Наша задача - помочь предпринимателям переходить на новые форматы, внедрять цифровизацию, - сказала Наталья Гершун.