Победители олимпиады ВШЭ смогут пройти сокращенный отбор на стажировки Райффайзен Банка

Банк стал партнером направления «Прикладная математика и информатика» олимпиады НИУ ВШЭ для студентов и выпускников «Высшая лига». Победители олимпиады смогут попасть на стажировки и программы развития Райффайзен Банка, пропустив первые этапы отбора. Конкурс на стажировки достигает 100 человек на место.

«Мы ценим талантливых молодых профессионалов и поощряем их развитие, — отметил Владимир Химаныч, управляющий директор по работе с персоналом Райффайзен Банка. — Студенты и выпускники НИУ ВШЭ ежегодно составляют почти половину всех молодых специалистов, которые приходят к нам в банк. Они востребованы в большом количестве направлений — от казначейства, аналитики и риск-менеджмента до разработки, дата-инженерии , маркетинга и дизайна. Поэтому мы очень рады развивать сотрудничество с этим вузом и предложить победителям олимпиады льготные условия для прохождения отбора на наши программы».

«Райффайзен Банк был первым представителем реального бизнеса, который в прошлом году взялся вместе с Высшей школой экономики за интеграцию задач реального бизнеса в проекты Вышки по привлечению талантов. Важно, что партнерские отношения получили продолжение в этом году и, надеемся, перерастут в постоянные. Воспринимаем их продолжение и развитие как оценку эффективности проектов Вышки по поиску и поддержке энергичных, готовых к развитию молодых людей не только для университета, но и для крупных компаний», — подчеркнула Тамара Протасевич, директор по профессиональной ориентации и работе с одаренными учащимися НИУ ВШЭ.

Райффайзен Банк ежегодно проводит флагманскую стажировку Raiffeisen Evolve для различных профилей, которая рассчитана на полгода и предполагает глубокое погружение в жизнь банка, а также интенсивные IT-буткемпы , где участники сначала прокачивают свои знания, а потом могут получить работу в банке. Все стажировки оплачиваются, ребята получают поддержку наставников и участвуют в развитии ключевых проектов банка.

Также в рамках сотрудничества с факультетом компьютерных наук НИУ ВШЭ Райффайзен Банк предлагает индивидуальные и командные программные проекты для студентов (от data science задач и алгоритмических моделей до блокчейна). По результатам работы на проектах студенты могут получить штатную позицию в банке.

Олимпиада «Высшая лига» проводится с 2009 года более чем в 30 городах России и странах ближнего и дальнего зарубежья по широкому спектру профилей. Дипломанты получают льготы при зачислении в НИУ ВШЭ на магистерские программы, соответствующие профилю или треку олимпиады.