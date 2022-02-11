Руслан Ситников: «Мы ушли от слова кризис»

Первый заместитель председателя регионального правительства Руслан Ситников назвал главным итогом минувшего года принятие Стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2036 года. По его мнению, основная задача сейчас – создание условий для экономического роста, для развития малого и среднего предпринимательства.

Фото: Андрей Фёдоров

Среди достижений отмечен тот факт, что по экономическим показателям Иркутская область в прошлом году вошла в топ различных рейтингов. Так, Приангарье попало в десятку регионов России с высоким экономическим потенциалом, стало одним из лидеров по объему инвестиций в основной капитал, а также заняло третью позицию среди субъектов РФ по охвату региональными мерами поддержки малого и среднего бизнеса во время пандемии.

По информации Руслана Ситникова, несмотря на рост ключевой ставки ЦБ РФ, были «заморожены» проценты по займам для бизнеса, которые выдает Фонд микрокредитования Иркутской области. Также в 2021 году выдано свыше 300 поручительств более чем на 2,5 млрд рублей, заключено более 4000 социальных контрактов, по которым жители региона получают средства на открытие своего дела. Поддержку также получили 13 социальных предпринимателей на общую сумму 6,3 млн рублей.

Фото: Андрей Фёдоров

– Мы ушли от слова кризис. Наша основная задача сейчас – создание условий для экономического роста, для развития малого и среднего предпринимательства. Чтобы достичь поставленных целей, мы находимся в постоянном диалоге с бизнес-сообществом. Получая обратную связь, правительство области видит, какие вопросы требуют особого внимания и стремится к их решению, – прокомментировал Руслан Ситников.

Министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун рассказала, что существенным результатом работы ведомства в 2021 году можно считать принятие ряда важных региональных законов, в первую очередь, закона о патентной системе налогообложения. Кроме этого, министерство активно работало над совершенствованием инвестиционного законодательства в регионе.

Фото: Андрей Фёдоров

Наталья Гершун также отметила, что благодаря этой деятельности, иркутский бизнес стал более информированным о том, какие меры государственной поддержки он может получить, и научился комплексно использовать практически все её виды.

Один из результатов работы министерства по улучшению инвестклимата в регионе – капитализация Фонда развития промышленности Иркутской области в 2022 году на 181 миллион рублей дополнительно по решению губернатора.