Вторичное жилье в Иркутской области на треть дешевле новостроек

Средняя стоимость жилья на первичном рынке Иркутской области в четвертом квартале 2021 года составила 96894 рублей за кв. м общей площади, сообщает Иркутскстат. По сравнению с третьим кварталом она выросла на 2,5%, в том числе на квартиры среднего качества – на 7,1%, улучшенного качества – на 2,1%.

Цены вторичного рынка существенно отстают от первички. В среднем готовое жилье в Иркутской области стоит на 28% дешевле новостроек.

Так, по данным Иркутскстата, на вторичном рынке средняя цена жилья составила 69147 рублей за 1 кв. м общей площади, повысившись за квартал на 2,7%.