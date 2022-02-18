Владимир Чернышев: «Рост ставок по ипотеке пока не повлиял на объемы выдачи»

Несмотря на рост ставок по ипотеке, объемы выдачи не снижаются, заявил управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев на пресс-конференции 17 февраля.

Пресс-конференция 17 февраля 2022 года.

Фото: Андрей Фёдоров

– Пока объемы не падают. В связи с ростом ключевой ставки Банка России ставки по ипотеке в банке «Открытие» поднялись до 10,19% годовых, ставки по программам господдержки остаются на уровне от 5,5%. Объем заявок в январе 2022-го сохранился, оттока нет. Потребности в жилье остались, – прокомментировал Владимир Чернышев. – Но выводы делать рано, надо смотреть на итоги первого квартала. У нас есть еще часть заявок, принятых по старым ставкам.

Напомним, что в 2021 году на приобретение жилья в Иркутской области банк «Открытие» выдал 1,4 млрд рублей, что на 30% превышает объемы ипотечных выдач годом ранее. По итогам года банк входит ТОП-3 банков на рынке ипотеки вторичной недвижимости, ТОП-3 по объему выдачи на рефинансирование ипотеки, занимает 2-е место по темпам роста портфеля (+33% за год) и 4-е место по объему выдачи.