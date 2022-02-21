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Реалист банк повысил ставки по вкладам с 17 февраля

Реалист банк объявляет от отмене приема средств физических лиц во вклад «Копи на лето» с 17.02.2022.

Также с 17.02.22 снижаются ставки по вкладу «Растущий доход» до максимальной ставки – 9% годовых в руб. РФ на период с 541-730 дней.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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