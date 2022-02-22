В Иркутской области задержали 7 человек по делу о хищении 40 млн рублей при строительстве путевода в Заларях

Установлено, что с 2019 по 2020 годы сотрудники акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области», МКУ КУМИ МО «Заларинский район» и руководители двух коммерческих организаций при содействии должностных лиц ВСЖД-филиал ОАО «РЖД», при исполнении муниципального контракта похитили бюджетные средства, сообщают в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет.

В настоящее время оперативниками задержали 7 фигурантов уголовного дела: учредитель и 2 директора коммерческих организаций, высокопоставленные должностные лица АО «ДСИО», МО «Заларинский район» и ВСЖД-филиал ОАО «РЖД».