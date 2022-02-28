Банки подняли курс продажи доллара в Иркутске до 200 рублей

Банки Иркутска продают наличный доллар в Иркутске по курсу 115-200 рублей. Такой курс продажи в обменниках, по данным SIA.RU, они установили на 18 часов ирк.времени. Минимальный курс продажи в Иркутске –115 руб. – установил банк «Открытие». По 200,0 рублей доллар продаёт ФИНАМ.

Курс покупки доллара находится на уровне 50,0-104,47 рублей за доллар.

В воскресенье стало известно, что EC замораживает половину активов Банка России и отключает банки от SWIFT.

В понедельник Банк России повысил ключевую ставку до 20%, чтобы остановить панику. Курс доллара на Московской бирже подскочил до 108 рублей. Торговля российскими акциями на Мосбирже отложили до 15.00 МСК. В Лондоне российские АДР рухнули на 50-75%.