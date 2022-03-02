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Банк «Солидарность» предложил вклады с доходностью до 21% годовых

Банк «Солидарность» сообщил, что линейка депозитов Банка пополнилась новым срочным вкладом «Солидарность».

Вклад возможно открыть на выгодных условиях: на срок 60 дней по ставке 21% годовых, 91 день по ставке 20% годовых и 181 день по ставке 12,0% годовых. Минимальная сумма вклада 75 000 рублей, снятие и капитализация не предусмотрены.

Пополнение возможно от 50 000 рублей, срок пополнения не ограничен.

Кроме того, банк изменил условия по вкладам в рублях и в валюте «Пенсионный депозит», «Солидный счет» «Солидный комфорт», «Солидный премиум», «Солидное решение».

Прием вклада «Солидный резерв» прекращен.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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