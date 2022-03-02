Дальневосточный банк повышает ставки по вкладам «Доходный» и «Доходный онлайн»

С 01 марта 2022 года Дальневосточный банк увеличивает ставки по двум самым популярным рублевым вкладам – «Доходный» и «Доходный онлайн».

Максимальная ставка 21 % годовых доступна по вкладу «Доходный онлайн» при размещении средств на 93 дня и выплате процентов в конце срока действия. Минимальная сумма для открытия депозита — от 10 000 рублей. Вклад доступен к оформлению дистанционно: в системе «Интернет-офис» или приложении «Мобильный офис» Дальневосточного банка. Отличное решение для оперативного управления собственными средствами!

Вклад «Доходный» со ставкой 20 % годовых можно открыть в любом офисе Дальневосточного банка. Депозит открывается на 93 дня, выплата процентов производится в конце срока его действия. Минимальная сумма для открытия — от 10 000 рублей. Оптимальный способ сохранить и приумножить собственные финансы в любой ситуации.

С подробной информацией об условиях вкладов можно ознакомиться на сайте, в офисах Дальневосточного Банка и по телефону Единого контактного центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).