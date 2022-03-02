Солид Банк предложил вклад «Весенний» со ставкой 20%

Запущенный 1 марта 2022 года российско-японский Солид Банком вклад будет пополняемым в течение 90 дней и с максимальной, на данный момент, ставкой по вкладам банка.
Вклад «Весенний» - это пополняемый вклад с повышенной ставкой 20% годовых: почти весь срок вклада можно вносить дополнительную сумму на вклад, тем самым увеличивая доход, сумма дополнительных взносов при этом не ограничена!
Вклад доступен во всех офисах Солид Банка, а заявку можно оставить уже сейчас на сайте банка по ссылке
- Минимальная сумма вклада: 30 000 руб.
- Процентная ставка: 20% годовых
- Срок вклада: 150 дней.
- Пополнение: первые 90 дней.
- Выплата процентов: ежемесячно и в конце срока вклада.
- Пролонгация: нет
- Расходные операции по вкладу: не предусмотрены.
Тел.: 8 800 775 56 06
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