Новости

Солид Банк предложил вклад «Весенний» со ставкой 20%

Запущенный 1 марта 2022 года российско-японский Солид Банком вклад будет пополняемым в течение 90 дней и с максимальной, на данный момент, ставкой по вкладам банка.

Вклад «Весенний» - это пополняемый вклад с повышенной ставкой 20% годовых: почти весь срок вклада можно вносить дополнительную сумму на вклад, тем самым увеличивая доход, сумма дополнительных взносов при этом не ограничена!

Вклад доступен во всех офисах Солид Банка, а заявку можно оставить уже сейчас на сайте банка по ссылке

Условия вклада «Весенний»:

  • Минимальная сумма вклада: 30 000 руб.
  • Процентная ставка: 20% годовых
  • Срок вклада: 150 дней.
  • Пополнение: первые 90 дней.
  • Выплата процентов: ежемесячно и в конце срока вклада.
  • Пролонгация: нет
  • Расходные операции по вкладу: не предусмотрены.

Тел.: 8 800 775 56 06

www.solidbank.ru

АО «Солид Банк». Ген лицензия ЦБ РФ №1329


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Военная операция в Донбассе 2022 Украина, Россия, НАТО #Украина #Донецк, последние новости
«Слата»: Спрос на продукты вырос на 30-40%
Сбербанк уйдет из Европы
Путин ввёл запрет на вывоз валюты из страны на сумму более $10 тыс.
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании