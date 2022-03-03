Более 30 населенных пунктов Республики Бурятия ощутили землетрясение 3 марта

Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил, что 3 в районе Байкала произошло землетрясение, которое ощутили жители 35 населенных пунктов Республики Бурятия.

Самые мощные подземные удары в 5 баллов зафиксированы в деревне Шигаево, селах Степной Дворец и Большое Колесово. В остальных населенных пунктов были толчки в 2-4 балла. Сейсмособытие произошло в 18.50 по местному времени.

Напомним, это землетрясение ощутили также пять населенных пунктов Иркутской области.