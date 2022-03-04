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Компания «Леруа Мерлен» заявила, что все магазины в России будут работать в обычном режиме

Французская компания «Леруа Мерлен» в своем официальном аккаунте в соцсети «ВКонтакте» заявила, что все магазины фирмы на территории России будут работать в обычном режиме.

«Компания "Леруа Мерлен" и все ее магазины в России работают в стандартном режиме. Мы не планируем каких-либо изменений в деятельности компании», – говорится в сообщении.

Напомним, компания «Леруа Мерлен» вышла на российский рынок в 2004 году, открыв первый магазин в городе Мытищи Московской области. Сейчас в РФ работают 112 магазинов в 56 городах, в том числе Иркутске.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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