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Жители Черемхово и двух населенных пунктов Бурятии почувствовали землетрясение 7 марта

Жители города Черемхово Иркутской области, а также поселка Монды и села Туран Республики Бурятия почувствовали землетрясение в 2-3 балла 7 марта, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмособытие произошло в 07:56 по местному времени. Эпицентр находился в районе озера Хубсугул. Мощность здесь – 5 баллов.

Напомним, это уже не первое землетрясение, которое зафиксировали текущей весной, ранее подземные толчки произошли 3 марта – тогда сейсмособытие ощутили пять населенных пунктов Иркутской области и более 30 в Республике Бурятия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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