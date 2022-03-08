Более 65 млн рублей потратят на второй этап благоустройства «Свирской ривьеры» в Прианагрье

Администрация города Свирска Иркутской области потратит более 65 млн рублей на второй этап благоустройства парка «Свирская ривьера», расположенного в границах земельного участка от Центрального парка КиО до ул.Совхозной , следует из данных на сайте госзакупок.

Объекты, которые появятся после второго этапа реконструкции парка.

Деньги направят на покрытия из тротуарной плитки, резины и асфальтобетона, устройство бортовых камней, песок для создания пляжа, озеленение территории и прочие цели. По итогу на территории парка появятся спортивный канатный комплекс, фонтан, карусель, качели, статуи ветров «Ветер Баргузин», «Ветер Верховик», «Ветер Култук», «Ветер Сарма».

Статуи ветров «Ветер Баргузин», «Ветер Верховик», «Ветер Култук», «Ветер Сарма»

В настоящее время разыскивается подрядчик для выполнения этих работ, закончить которые необходимо до начала октября текущего года. Выбирать исполнителя будут в формате электронного аукциона, который состоится 14 марта.

Напомним, первый этап строительства парка культуры и отдыха «Свирская Ривьера» завершили в 2020 году. В 2021 году проект «Свирской ривьеры» признали победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.