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Более 65 млн рублей потратят на второй этап благоустройства «Свирской ривьеры» в Прианагрье

Администрация города Свирска Иркутской области потратит более 65 млн рублей на второй этап благоустройства парка «Свирская ривьера», расположенного в границах земельного участка от Центрального парка КиО до ул.Совхозной , следует из данных на сайте госзакупок.

<p>Объекты, которые появятся после второго этапа реконструкции парка.</p>

Объекты, которые появятся после второго этапа реконструкции парка.

Деньги направят на покрытия из тротуарной плитки, резины и асфальтобетона, устройство бортовых камней, песок для создания пляжа, озеленение территории и прочие цели. По итогу на территории парка появятся спортивный канатный комплекс, фонтан, карусель, качели, статуи ветров «Ветер Баргузин», «Ветер Верховик», «Ветер Култук», «Ветер Сарма».

<p>Статуи ветров «Ветер Баргузин», «Ветер Верховик», «Ветер Култук», «Ветер Сарма»</p>

Статуи ветров «Ветер Баргузин», «Ветер Верховик», «Ветер Култук», «Ветер Сарма»

В настоящее время разыскивается подрядчик для выполнения этих работ, закончить которые необходимо до начала октября текущего года. Выбирать исполнителя будут в формате электронного аукциона, который состоится 14 марта.

Напомним, первый этап строительства парка культуры и отдыха «Свирская Ривьера» завершили в 2020 году. В 2021 году проект «Свирской ривьеры» признали победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.


<p>Объекты, которые появятся после второго этапа реконструкции парка.</p> <p>Статуи ветров «Ветер Баргузин», «Ветер Верховик», «Ветер Култук», «Ветер Сарма»</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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