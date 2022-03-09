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Банк «Солидарность» повысил ставки по вкладу «Солидное решение»

Банк «Солидарность» повысил ставки по вкладу «Солидное решение». Депозит возможно открыть на выгодных условиях на сроки 60 дней по ставке до 8,0% годовых и на 91 день до 9% годовых.  

Капитализация процентов, пополнение вклада не предусмотрены. Минимальная сумма вклада от 500 долларов США. Проценты выплачиваются на текущий счет или счет карты каждый 30 день и по окончанию срока вклада. Расходные операции не предусмотрены. При досрочном истребовании суммы вклада проценты по вкладу пересчитываются Банком по ставке «До востребования».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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