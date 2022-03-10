Жизнь длиннее успеха. Кому и зачем нужны книги о бизнесе

Ричард Брэнсон, Илон Маск, Роберт Кийосаки… Большая часть бизнес-литературы на полках книжных магазинов и библиотек посвящена зарубежным историям. Впрочем, в последние годы появляются книги и о российских предпринимателях: Федоре Овчинникове, Анастасии Татуловой, Евгении Чичваркине. Есть примеры и на региональном рынке: Иркутская нефтяная компания, например, в 2021 году выпустила уже вторую книгу – «После нефти. Новая история сырьевой компании». Готов ли бизнес откровенно рассказывать не только о взлетах, но и о падениях? Есть ли спрос на «истории успеха»? Какие книги нужны читателям? Дискуссия на эту тему прошла на книжном фестивале «КНИГАМАРТ» в Иркутской областной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского.

«Книга про ИНК – о преодолении и для вдохновения»

Сегей Евчик

Фото: Андрей Фёдоров

Идея написать книгу об Иркутской нефтяной компании появилась в 2015 году, когда компания должна была отметить 15-летие. Еще с советских времен у компаний есть традиция – к памятной дате издавать книгу в твердой обложке, говорит Сергей Евчик, соавтор двух книг об ИНК «Большая игра для маленькой компании» и «После нефти».

– Обычно это лакированное издание об успехах компании с фотографиями передовиков. Мы пошли иным путем и создали беллетристику с элементами художественной литературы. В этом нас поддержали руководители и акционеры. Мы рассказали историю создания Иркутской нефтяной компании: как компания умудрилась выжить в отрасли, где давно всё поделено между государством и частными холдингами, и сохранить независимость. Это история про взлёты и падения, про преодоление. Основная ценность – лайфхаки от основателей компании. Из них многое можно почерпнуть. Например, «везение – это ремесло»: чтобы добиться успеха, надо упорно идти через сухие скважины и километры тайги. Не многие способны пройти этот путь. Безусловно, эта история для вдохновения.

«За последние пять лет вызовов у бизнеса стало еще больше»

Анна Масленникова, Сергей Евчик, Екатерина Арбузова

Фото: Андрей Фёдоров

На достигнутом авторы книги «Большая игра для маленькой компании» решили не останавливаться – и через шесть лет выпустили вторую книгу о компании, «После нефти». В современном мире события происходят настолько стремительно, что сейчас год можно вполне приравнять к десяти, рассказывает Екатерина Арбузова, соавтор книги.

– За последние пять лет в компании вызовов стало еще больше. Стало понятно: в те 15 лет были одни проблемы, а сейчас – другие. Я уже предложила: давайте сделаем книгу отдельно про кризисы – 2008, 2014, 2020, 2022… Как их преодолевала ИНК. Это бесконечная история. Людям интересно читать, когда есть сюжет, это законы жанра. Есть герои, которые встречают на пути злых рейдеров, есть ситуации, когда в отрасли меняют правила игры. Книга – ценная информация, инсайт для тех, кто интересуется бизнесом в России.

Лариса Сулейманова, директор Иркутской областной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского.

Фото: Андрей Фёдоров

«Рынок российской бизнес-литературы слишком молод»

Российскому бизнесу всего 30 лет, и рынок российской бизнес-литературы, в отличие от западного нон-фикшна, тоже молод и пока представлен достаточно скромно. Впрочем, как говорит Ангелина Шапиро, шеф-редактор направлений «Бизнес» и «Саморазвитие» издательства «МИФ», спрос на такую литературу есть. Она назвала два фактора, которые влияют на успех книги, написанной как бизнес-роман.

– Первый – это имя компании. Книги про крупные компании – про Netflix, Google, Яндекс, Nike – будут всегда читаться и продаваться лучше. Второй – это наличие препятствий в сюжете. Книга «И ботаники делают бизнес» про Фёдора Овчинникова, основателя «Додо Пиццы», именно про это. Сама компания не так велика, но герой рассказывает, как разорялся, преодолевал препятствия, шёл дальше и продолжал строить бизнес – книга совершенно прекрасна и пользуется спросом. Кроме того, всегда интересны книги про ошибки. «Как всё испортить и разорить бизнес» – из этой серии, автор рассказывает, какие ошибки допускала компания и как их преодолевала, для массового читателя это всегда интересно.

«Хорошая бизнес-книга должна быть про ошибки, а не про успешный успех»

Главный редактор издательства ITSumma Press Анастасия Овсянникова согласна с коллегой: чтобы бизнес-книгу читали, она должна быть не про «успешный успех», а про ошибки, про то, как компании проходили кризисные ситуации.

– Мы IT-компания, но решили заняться переводом и изданием книг по IT. Одна из них – о компании Google, о том, как компания продвигалась, менялась. С чего всё началось? Когда книга вышла на английском, её прочитал наш гендиректор, и она дала ему ответы на многие вопросы, с которыми он сталкивался при создании собственной компании, он многое перенял оттуда. Поэтому мы решили, что наш перевод книги будет полезен. Книга о Google пользуется спросом у айтишников.

«Истинных историй про бизнес мало»

Евгения Пищикова, главный редактор Лаборатории «Однажды», cоавтор книги «Нельзя, но можно» про основателя сети кафе «АндерСон» Анастасию Татулову, считает, что трудно составить рецепт абсолютно идеальной книги про бизнес.

– Самое большое препятствие для создания ценных бизнес-книг состоит в том, что эти книги создаются с привлечением денег заказчика, что усложняет работу писателя, журналиста. Книга про Фёдора Овчинникова – это, скорее, уникальная ситуация, редкая история. Более популярны сейчас книги, которые написаны как коуч-книги, треннинг-книги. Это прокачанный рынок. Большинство бизнесменов хотели бы «пасти народы» – книга становится площадкой для собственного тренинга, позволяющего получать деньги не как успешный предприниматель, а как успешный коуч.

Истинных историй про предпринимателей, про создание бизнесов мало. В России нет понятий абсолютной истории успеха, потому что это всегда история жизни. Успех редко бывает на протяжении всей жизни – как правило, жизнь длиннее успеха. Жизнь каждого предпринимателя – это «Одиссея», странствие, личная история c вызовами и прорывами.

«В российской бизнес-литературе важно создавать истории»

Константин Мильчин

Успешная книга о бизнесе, которая хорошо продается, как правило, появляется на громкой истории успеха, считает шеф-редактор Storytel, литературный критик Константин Мильчин. Есть вечные долгоиграющие бизнес-хиты, как «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки.

– Правда, я читал, что не было никогда богатого папы, а единственным успешным проектом Роберта Кийосаки была сама книга (смеется).

Сейчас биографии российских компаний – это уже некий бизнес сам по себе. Если раньше российская книга о компании была неподъемным фолиантом для подарков, то сейчас ситуация меняется. Чтобы книга была успешной, она должная быть для людей, а книга, которая создается для сотрудников, клиентов и партнеров – это не очень хорошая история.

В российской бизнес-литературе важно создавать истории, как люди начинают бизнес с нуля, креативят, преодолевают трудности, это должна быть вдохновляющая и обучающая история, и тогда она будет намного интереснее коучинга, «талебщины» и «кийосаковщины».

«Бизнес-книги должны давать луч надежды»

Для предпринимателей, бизнесменов, которые находятся в состоянии постоянного шока и стресса, деловая литература должна выполнять роль психоаналитика, считает Анна Суркова, руководитель портала Irk.ru

– Важно, чтобы бизнес-литература давала луч надежды, как действовать в кризисных ситуациях. Поэтому в текущее кризисное время сразу вспоминаются книги Талеба и по эмоциональному интеллекту.

Анна Суркова и Анна Масленникова.

Фото: Андрей Фёдоров

«Истории бизнеса должны вдохновлять»

Интервью с предпринимателями – несколько иной формат, нежели книга. Но принципы успеха здесь те же, что и при создании книг о бизнесе: важно рассказать читателям интересную историю, показать преодоление и желание меняться, вдохновить, считает экс-редактор Газеты Дело, писатель и соавтор книги об Иркутской нефтяной компании «После нефти» Анна Масленникова.

– Как человек, который занимался четыре года рубрикой «Cвоё дело» в газете, могу сказать, что предприниматели – особенные люди. Каким бы ни было мое настроение до интервью, после встречи и разговора с героем я всегда уходила вдохновленная. В предпринимателях есть волшебная, созидательная энергия. «Мы видим выход там, где другие видят стены» – это цитата Николая Буйнова, основателя ИНК.

«Региональному бизнесу нужны свои истории успеха»

Елена Герасимова

Фото: Андрей Фёдоров

Истории регионального бизнеса востребованы, потому что существуют отличия между ведением бизнеса в Иркутске и в Москве, уверена Елена Герасимова, коммерческий директор делового портала SIA.RU и Газеты Дело.

– Все читали книгу «Слон на танцполе» про то, как Герман Греф и его команда научили танцевать огромный неповоротливый Сбербанк. Это действительно успешная история, но региональному бизнесу нужны вдохновляющие истории сопоставимого размера, истории тех, кто добивается успеха в Иркутске, такие кейсы ближе, понятнее.

Поиск успешных героев для рубрики «Своё дело» в Газету Дело всегда был непростым. У нас были внутренние критерии отбора. Во-первых, бизнес должен работать не менее трёх лет, ведь из 10 стартапов через три года выживает только один. Во-вторых, это должна быть не только зажигательная история на словах, но и главное – финансово успешная, мы всегда интересуемся объемом инвестиций на старте, сроками окупаемости, ростом выручки. Иногда в ходе интервью мы выясняли, что компания работает «в серую», не платит налоги, а вместо прибыли имеет убытки. Но, к счастью, такие случаи были единичны. Успешных историй про иркутских предпринимателей в Газете Дело было больше – нам удавалось открывать звёзд, они становились популярными не только на региональном уровне, но и привлекали внимание федералов.