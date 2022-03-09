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Кто имеет право на новые кредитные каникулы в банках?

Розничным клиентам банков вновь доступна программа реструктуризации кредитов в рамках 106-ФЗ.  Закон подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Документ во вторник, 8 марта. Он опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

  • Закон дает право на новые кредитные каникулы гражданам и субъектам малого и среднего предпринимательства , в том числе по ипотечным займам.
  • Воспользоваться каникулами могут заёмщики, чей доход за месяц до даты обращения за реструктуризацией снизился более чем на 30%, и они могут подтвердить официальными документами снижение дохода.
  • Кредитные каникулы будут действовать шесть месяцев – с  1 марта 2022 года по 30 сентября 2022 года.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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