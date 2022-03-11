АО «Дальневосточный банк» продлевает срок действия карт всех платежных систем

Для удобства своих клиентов, АО «Дальневосточный банк» продлил до 31 декабря 2024 года срок действия карт Visa, JCB и МИР (включая кобейджинговые и предоплаченные), истекающий в 2022 году.



Решение зарубежных платежных систем о приостановке работы в России никак не повлияет на обслуживание наших клиентов на территории нашей страны. Кроме того, для надежного и эффективного обслуживания, мы рекомендуем пользоваться картами МИР Национальной системы платежных карт. Это российская платежная система, ее работа не зависит от политических и экономических факторов. Платежи по картам МИР безопасны, а держатели карт имеют бесперебойный доступ к денежным средствам.