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АО «Дальневосточный банк» продлевает срок действия карт всех платежных систем

Для удобства  своих клиентов, АО «Дальневосточный банк» продлил до 31 декабря 2024 года срок действия карт Visa, JCB и МИР (включая кобейджинговые и предоплаченные), истекающий в 2022 году.

Решение зарубежных  платежных систем о приостановке работы в России никак не повлияет на обслуживание наших клиентов  на территории нашей страны.  Кроме того, для надежного и эффективного обслуживания,  мы рекомендуем пользоваться картами МИР Национальной системы платежных карт. Это российская платежная система, ее работа не зависит от политических и экономических факторов. Платежи по картам МИР безопасны, а держатели карт имеют бесперебойный доступ к денежным средствам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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