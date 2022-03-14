С 12 марта 2022 банк «Солидарность» ввёл новый вклад «Солидный Резерв» на выгодных условиях 23 % годовых на 91 день при открытии в интернет-банке.
Вклад «Солидарность» приниматься не будет.
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Новости
Вклад «Солидарность» обновил линейку вкладов
С 12 марта 2022 банк «Солидарность» ввёл новый вклад «Солидный Резерв» на выгодных условиях 23 % годовых на 91 день при открытии в интернет-банке.
Вклад «Солидарность» приниматься не будет.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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