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Вклад «Солидарность» обновил линейку вкладов

С 12 марта 2022 банк «Солидарность» ввёл новый вклад «Солидный Резерв» на выгодных условиях 23 % годовых на 91 день при открытии в интернет-банке.

Вклад «Солидарность» приниматься не будет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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