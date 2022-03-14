Дальневосточный банк сообщил о временном порядке обращения наличной валюты

Дальневосточный банк осуществляет работу в стандартном режиме. Мы проводим всесторонний мониторинг текущей ситуации и обеспечиваем непрерывное и качественное клиентское обслуживание в сложившихся экономических условиях.

Офисы банка работают согласно графику. Системы дистанционного банковского обслуживания, терминалы и банкоматы работают в стандартном режиме, выдача денежных средств в рублях доступна без ограничений.

С 09 марта 2022 года Банк России ввел временный порядок обращения наличной валюты.

Так, за весь период с 09 марта по 09 сентября 2022 года с валютных вкладов или счетов можно снять не более 10 тыс. долларов и сделать это возможно только в кассах банка.

Валюта в кассах банка будет выдаваться в долларах США вне зависимости от валюты, в которой открыт счет. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи. Остальные средства (при желании снять с валютного счета/вклада сумму, превышающую 10 тыс. долларов США) можно снять в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Также до 09 сентября 2022 года банк не будет продавать наличную валюту физическим лицам. Покупка безналичной валюты доступна клиентам в приложениях «Интернет-офис» и «Мобильный офис» без ограничений. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

Обращаем ваше внимание, что Дальневосточный банк предоставляет для клиентов - физических лиц возможность переводов денежных средств с использованием платежной системы «Золотая Корона - Денежные переводы». Выплата переводов, поступивших через ПС «Золотая Корона - Денежные переводы» в пользу клиентов - физических лиц - резидентов/ нерезидентов осуществляется в рублях и долларах США в полном объеме.

Отправка переводов осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и введенными ограничениями.

Напоминаем, что, в связи с объявлением ПС Visa, Mastercard и JCB о приостановке транзакций на территории России, международные операции по картам Visa, Mastercard и JCB, выпущенным российскими банками, будут недоступны. Это касается как оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах, так и использования этих карт за рубежом. В России карты продолжат работать в обычном режиме, за исключением возможности бесконтактной оплаты с использованием сервисов Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, которая станет недоступна с 10 марта 2022 года. Операции по картам Visa, Mastercard и JCB обрабатываются в России Национальной системой платежных карт. Средства клиентов на счетах данных банковских карт полностью сохранены и доступны. Держатели банковских карт на территории нашей страны смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту.

Для вашего удобства Дальневосточный банк предлагает карты «МИР» Национальной системы платежных карт. К вашим услугам представлены дебетовые и кредитные карты МИР с кешбэком. Напомним также, что на территории России без сбоев работает мобильный платежный сервис Mir Pay - удобный сервис бесконтактных платежей для держателей карт МИР Дальневосточного банка.

Дальневосточный банк подключен Банком России к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) – российскому аналогу SWIFT. Это альтернативный канал передачи электронных сообщений по финансовым операциям, его цель - обеспечение бесперебойности передачи финансовых сообщений как внутри страны, так и за ее пределами.

Более подробную информацию вы можете получить по телефону Единого контактного центра, работающего круглосуточно: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).