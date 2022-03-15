Соцсети ЯRUS и TenСhat взлетели на фоне блокировки зарубежных платформ

Тем не менее, популярность VPN-сервисов растет еще быстрее, из чего эксперты делают вывод, что россияне пока не готовы уйти с зарубежных платформ, сообщает РБК.

Российские приложения ЯRUS и TenChat попали в топ-10 наиболее скачиваемых соцсетей на платформе iOS в России. По состоянию на четверг, 10 марта, TenChat занимало уже второе место в категории соцсетей, обогнав приложения «ВКонтакте» и WhatsApp, а ЯRUS – пятое.

На первом месте был мессенджер Telegram. В общем рейтинге приложений они занимали 14-е и 32-е места соответственно.

На платформе Android ЯRUS вошло в десятку наиболее скачиваемых соцсетей 3 марта, а спустя неделю занимало второе место и 12-е среди всех приложений. TenChat было на 13-м месте среди соцсетей. Компания развивает сервисы, заменяющие YouTube, Tik-Tok, Twitter и Instagram.

Приложение ЯRUS запущено в пилотном режиме год назад, но начало активно развиваться с января этого года. Проект запустился и существует при поддержке «частных инвесторов».

Приложение TenChat является официальным мессенджером «Всероссийского бизнес центра» – финансового маркетплейса для предпринимателей и резидента «Сколково». ООО «ТенЧат» зарегистрировано в июне 2021 года и, по данным СПАРК, принадлежит ВБЦ. По словам представителя «ТенЧат», их приложение изначально позиционировалось как альтернатива заблокированной в России соцсети профессиональных контактов LinkedIn.

Напомним, что после того как 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, в России была сначала замедлена скорость, а потом и полностью заблокирован доступ к Facebook. Это произошло из-за того, что соцсеть ограничивала аккаунты российских СМИ. Аналогичные претензии Роскомнадзор предъявил TikTok и YouTube, но ограничений в их отношении пока не ввел. С марта 2021 года Роскомнадзор замедляет скорость доступа к Twitter.