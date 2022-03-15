Электрические сети сети в Шелеховском районе будут модернизировать

Иркутская электросетевая компания приняла на обслуживание электрические сети Шелеховского района и приступила к их модернизации. Теперь в зоне ответственности компании энергоснабжение 8 населенных пунктов, где проживают более 24 000 человек и работает 3300 юридических лиц.

На момент передачи сетей более половины всех трансформаторных подстанций эксплуатировались свыше 25 лет, а линии электропередачи имели износ более 75%. Это приводило к частым аварийным отключениям жилого сектора, предприятий и социальных объектов. Специалистами филиала «Южных электрических сетей» совместно с администрацией Шелеховского района была разработана инвестиционная программа по улучшению качества подачи электроэнергии на пятилетний период. Работы по ней стартовали в начале 2022 года. На первом этапе проводится обновление электросетевого хозяйства в Шелехове, Большом Луге, Олхе, Пионерске, Мотах, Шаманке, Подкаменной, Граматухе.

Специалисты компании уже заменили три трансформатора и установили оборудование большей мощности в Шелехове в Большом луге. На подстанции в Мотах более чем в полтора раза (с 1600 кВА до 2500 кВА) увеличили мощности и установили 5 разгрузочных подстанций. Это позволило улучшить качество электроснабжения и в пять раз сократить количество обращений жителей поселка по фактам отключений. К поселку Олха проведена новая линия 10 кВ, перераспределена нагрузка на нескольких трансформаторных подстанциях, заменены провода воздушных линий протяженностью более 800 метров с увеличением пропускной способности.

Евгений Новиков, генеральный директор Иркутской электросетевой компании:

-- Модернизация и развитие электросетевого хозяйства Иркутской области – одна из ключевых задач Иркутской электросетевой компании. Имея большой опыт и необходимое техническое оснащение, компания приступила к поэтапной работе по модернизации сетей в Шелеховском районе. Запланировано строительство нового центра питания и воздушных линий. Это позволит разгрузить оборудование и повысить надежность и качество электроснабжения наших потребителей.

В 2022-2023 годах запланировано строительство и ввод в работу ПС «Индустриальная». Также разрабатываются технические решения для строительства и ввода воздушной линии 10 кВ от подстанции «Рассоха» до СНТ «Звездочка» и Большой Луга, частичный перевод нагрузки с подстанции «Большой Луг» на подстанцию «Рассоха». Эти работы положительно скажутся на электроснабжении поселков Большой Луг, Рассоха и частного сектора Шелехова.