"Росбанк Страхование" получил наивысший рейтинг

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), аккредитованное при ЦБ РФ, присвоило ООО «Сосьете Женераль страхование» и ООО «Сосьете Женераль страхование жизни» кредитные рейтинги ААA(RU) с прогнозом «Стабильный». Обе компании работают под единым брендом «Росбанк Страхование».

Кредитный рейтинг ООО «Сосьете Женераль страхование» и ООО «Сосьете Женераль страхование жизни» обусловлен очень высокой вероятностью предоставления в случае необходимости экстраординарной поддержки со стороны материнской структуры (группы Societe Generale) с высоким уровнем кредитоспособности. Компании имеют достаточно высокую оценку собственной кредитоспособности (ОСК), умеренный бизнес-профиль и сильный финансовый профиль при адекватном качестве управления.

ООО «Сосьете Женераль страхование» и ООО «Сосьете Женераль страхование жизни» входят в состав международной финансовой группы Societe Generale. 81% в обоих обществах принадлежит компании SOGECAP, объединяющей страховые бизнесы SG. Оставшиеся 19% принадлежат ПАО РОСБАНК, который также находится под контролем Группы, владеющей 99,97% его капитала.

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев. АКРА полагает, что поддерживающее лицо сможет предоставить обеим организациям в случае необходимости экстраординарную поддержку в виде капитала и/или ликвидности. С учетом поддержки кредитный рейтинг компаний установлен на уровне ААА(RU).