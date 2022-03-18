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En+ Group подтвердила информацию о повышении зарплат на 10%

Пользователи соцсетей опубликовали сообщения о повышении заработной платы сотрудникам En+ Group. "Не знаю, что будет дальше с ценами в магазинах, но у нас на ГЭС Дерипаска повысил зарплату. В прошлом году повышали несколько раз, а сейчас было совсем неожиданно, сначала говорили, что он это пообещал в марте рабочим советам, и потом просто пришли деньги", – пишут они в сети.

На запрос SIA.RU в пресс-службе компании En+ Group подтвердили, что действительно заработная плата повышена на 10% для всех сотрудников энергетического и металлургического бизнесов компании.

– За март работники получат уже повышенную зарплату, поскольку индексация проведена оперативно. Кроме того, на 50% будет увеличена доплата на питание для рабочих в регионах, – уточнили в компании.

Напомним, в 2021 году  En+ Group дважды объявляла о повышении зарплат своим сотрудникам – в зависимости от региона и должностной позиции сотрудники стали получать в среднем 30% на больше.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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