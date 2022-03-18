ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 20%

Она остается высокой в ожидании разгона инфляции, сообщает РБК.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова отмечала, что в текущих условиях в целом изменился контекст монетарной политики и ключевая ставка перестала быть ее основным инструментом. Дополнительный рост ставки, по словам Орловой, мог бы способствовать рецессии – экономика и реальный сектор уже находятся под давлением.

О «рецессионном шоке», связанном с ростом издержек и со снижением платежеспособного спроса, говорила и главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. По ее мнению, повышать ключевую ставку до бесконечности в таких условиях бессмысленно. Отметка в 20%, по словам Донец, прежде всего, была сигналом для вкладчиков, чтобы остановить отток денег со счетов и их перевод в валюту. Не стоит ожидать скорого «демонтирования» ставки в 20%, считает Донец.

С марта 2021 года, когда ставка составляла 4,25%, ЦБ на каждом плановом заседании поднимал ее на 25-100 б.п., а 28 февраля повысил сразу с 9,5 до 20% после ввода санкций на российские золотовалютные резервы. Повышение стало рекордным как по предпринятому шагу – 1050 б.п., так и по конечному значению: 20% – самая высокая ключевая ставка за все время ее существования (ставка рефинансирования, фактический предшественник ключевой, была и выше 20%, но до 2003 года).