Новикомбанк расширяет региональную сеть в Башкортостане

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, открыл четвертый дополнительный офис обслуживания клиентов в Башкортостане – в городе Белебее.

Новикомбанк сотрудничает с градообразующим предприятием башкирского города Белебей – Белебеевским заводом «Автонормаль» (находится под управлением компании «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех) с 2019 года. Банк обеспечивает финансирование деятельности этого ведущего в России предприятия по производству изделий для автомобильной промышленности, организует обслуживание около трех тысяч работников АО «БелЗАН». Сотрудникам завода банк предлагает эксклюзивный розничный продукт – социально-платежную карту работника Госкорпорации Ростех, которая предназначена как для выплаты заработной платы, так и для реализации социальных программ и сервисов на особых выгодных условиях.

Новый офис банка в Белебее находится по адресу: ул. Сыртлановой, д.1 А, в административном корпусе АО «БелЗАН». Теперь здесь любой житель города может присоединиться к клиентскому сервису Новикомбанка, получить консультацию специалиста по всем банковским продуктам, открыть вклад или воспользоваться кредитом на выгодных условиях.

«Четвертый офис Новикомбанка в Башкортостане, вслед за Уфой и Кумертау, на территории присутствия предприятий Госкорпорации Ростех, открыт в целях развития региональной сети банка. Республика Башкортостан обладает значительным промышленным потенциалом. Мы готовы расширять кредитование высокотехнологичных предприятий и обеспечивать их работников качественным банковским обслуживанием, поддерживая миссию опорного банка российской промышленности», – отметил вице-президент Новикомбанка Максим Розов.

Филиалы и дополнительные офисы Новикомбанка находятся в 24 субъектах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Пензе и других городах.