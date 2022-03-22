С 22 марта 2022 года банк «Солидарность» объявил условия открытия вкладов для новых клиентов.

Банк изменил условия по вкладу «СОЛИДНЫЙ РЕЗЕРВ», теперь его возможно открыть по ставке 22% годовых на срок 120 дней и 19% годовых на срок 210 дней.

Клиенты, имеющие действующие вклады в банке, могут открыть данный вклад по ставке 21% годовых на срок 120 дней и 18% годовых на срок 210 дней. Вклады на указанных условиях открываются в офисах Банка.

Подробно с условиями по вкладам можно ознакомиться по ссылке.