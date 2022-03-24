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Новикомбанк разработал стимулирующую программу «Развитие» для лидеров производства

Новикомбанк, опорный банк российской промышленности, разработал для сотрудников предприятий Госкорпорации Ростех программу поощрения «Развитие». Высококвалифицированные специалисты, отмеченные работодателем, получат особые условия обслуживания в банке.

Предприятие самостоятельно устанавливает критерии отнесения работников к одной из трех категорий, для которых на основе отдельного соглашения о сотрудничестве с Новикомбанком предоставляются банковские продукты и услуги на льготных условиях.

К первой категории относятся победители корпоративных премий и производственных конкурсов, работники, награжденные знаками отличия организации-работодателя. Во вторую категорию входят высокопрофессиональные молодые специалисты до 35 лет, работники, получившие поощрение за добросовестное исполнение трудовых обязанностей. Третья — активные лидеры профсоюзных организаций.

В течение года участник программы «Развитие» может получить ипотечный, образовательный или потребительский кредит на любые цели по льготной ставке. Первая категория приравнивается к категории VIP-клиентов и привилегий у них больше: зарплатная карта повышенной категории Platinum, индивидуальное обслуживание персональным менеджером, специальные тарифы на аренду индивидуальных банковских сейфов и другое.

Основная цель программы поощрения «Развитие» – привлечение и удержание высококвалифицированных молодых специалистов в реальном секторе экономики.

«Программа «Развитие» разработана совместно с Госкорпорацией Ростех в рамках реализации ESG-стратегии. Новикомбанк помогает предприятиям внедрять дополнительные механизмы социальной поддержки работников. Таким образом мы вносим вклад в укрепление кадрового потенциала высокотехнологичной промышленности. Профессиональные и мотивированные сотрудники — это главный актив каждой компании», — прокомментировал заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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