Банк «Открытие» поднялся на 10 позиций в рейтинге надежности российских банков

В ежегодном рейтинге Forbes «100 надежных банков России» за 2022 год банк «Открытие» вошел в группу «очень надежных банков» и поднялся на 10 позиций по сравнению с аналогичным рейтингом 2021 года.

Рейтинг составлялся в условиях новых экономических реалий. Поэтому составители ориентировались на оценки аккредитованных Центробанком российских рейтинговых агентств – АКРА, «Эксперт РА», НКР, НРА. Учитывались все рейтинги банков по национальной шкале, отражающие кредитоспособность российских банков, способность исполнять свои финансовые обязательства перед клиентами.

Банк «Открытие» укрепил свои позиции среди самых надежных кредитных организаций страны. На укрепление позиций банка в рейтинге надежности Forbes по сравнению с 2021 годом повлияли два фактора: в мае 2021 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности банка «Открытие» на одну ступень до уровня ruАА со стабильным прогнозом, в конце 2020 года АКРА повысило кредитный рейтинг банка «Открытие» до уровня АА(RU) со стабильным прогнозом.