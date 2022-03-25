Дальневосточный банк сообщил о росте спроса на карты МИР в 3 раза

Дальневосточный банк за первые 3 недели марта увеличил выпуск карт национальной платежной системы «Мир» в 3 раза. Карты МИР обслуживаются на всей территории России, также их можно использовать для оплаты покупок и снятия местной валюты в ряде стран - сегодня это Турция, Вьетнам, ОАЭ, Армения, Таджикистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Южная Осетия, Абхазия.

Для держателей карт МИР доступна бесконтактная оплата смартфоном с помощью сервиса Mir Pay. Бесконтактные платежи с Mir Pay – это удобный, современный и безопасный способ расчетов. Достаточно просто установить бесплатное приложение Mir Pay, добавить в него карту МИР Дальневосточного банка, введя ее реквизиты, и настроить удобный способ подтверждения операции: по отпечатку пальца, PIN-коду или по функции распознавания лица (в зависимости от модели смартфона). Защита операций обеспечивается в соответствии c международными стандартами.

Кредитные и дебетовые карты МИР - это возможность возвращать до 5 %* от потраченной суммы с помощью кешбэка, автоматическое подключение к Программе лояльности платежной системы «Мир», которая позволяет получать на карту до 20% стоимости покупок в торговых точках - партнерах программы.

Заведите карту МИР прямо сейчас, выберите путешествие по России на мирпутешествий.рф, оплатите поездку картой МИР Дальневосточного банка и получите кешбэк 20% от стоимости путешествия ( но не более 20 000 рублей за одну покупку). Отправляйтесь в отпуск до 30 июня 2022 года с туристическим кешбэком и картой МИР Дальневосточного банка!

Дальневосточный банк в текущих условиях готов обеспечить выпуск карт МИР в кратчайший сроки: в ряде городов – от 2 до 5 дней, а при острой необходимости карту можно получить день в день.

* Кешбэк в размере 5 % начисляется при оплате товаров/услуг по выбранной (привилегированной) категории и 0,5 % - за прочие покупки. Кешбэк начисляется при суммарном объеме операций свыше 15 000 руб. в отчетном периоде за прочие покупки, привилегированные категории – в расчете суммарного объема операций не учитываются. Максимальная сумма кешбэка составляет 3000 руб. за отчетный период.