Иркутские дольщики отсудили у застройщика 3,5 млн руб. за несвоевременную передачу квартир

Дольщики квартир в микрорайоне Луговое Иркутского района отсудили у застройщика 3,5 рублей неустойки за несвоевременную передачу квартир и нарушение сроков устранения строительных недостатков, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Установлено, что ранее суд постановил вернуть 86 людям деньги, однако предприниматель в добровольном порядке не исполнил это решение. Чтобы побудить его заплатить дольщикам, приставы наложили запрет на проведение регистрационных действий в отношении четырех земельных участков общей площадью около 1 тыс. кв. м. в Иркутском районе для дальнейшего ареста и продажи имущества компании на торгах.

Эти меры побудили застройщика выплатить деньги в полном объеме.