Банк «Открытие» аккредитовал три новых жилых объекта в Красноярске

Банк «Открытие» продолжает увеличивать количество компаний-партнеров на строительном рынке. В феврале-марте банк аккредитовал 210 строящихся жилых комплексов в разных регионах России.

В Красноярском крае аккредитацию крае получили ЖК «Солар», строительство которого в микрорайоне «Солнечный» ведет строительная компания «Готика»; ЖК «Абрикос» в Энергетиках от Группы компаний «Развитие» и дом N 3 в микрорайоне «Тихие зори», к строительству которого приступила ГСК «Спецстрой».

Аккредитация объекта в банке «Открытие» означает, что кредитная организация провела тщательную проверку и оценку проекта. Это дает возможность потенциальному заемщику не тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком. Выход на сделку ускоряется, затраты клиентов на ее подготовку – уменьшаются.

Покупатели квартир в аккредитованных объектах могут приобрести жилье, воспользовавшись ипотечными программами банка «Открытие», в частности, действующими программами государственной поддержки ипотечных заемщиков «Ипотека с господдержкой» и «Семейная ипотека».

Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка «Открытие», так и онлайн с оперативным предварительным решением. Полный список всех условий и преимуществ ипотечных программ доступен на сайте банка.

По итогам 2021 года ипотечный портфель банка «Открытие» в Красноярском крае вырос в полтора раза - до 5,5 млрд рублей.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).