Дальневосточный банк улучшил свои позиции в ТОП-100 российских надежных банков

Пятый год подряд Дальневосточный банк уверенно входит в ТОП-100 надежных российских банков по версии журнала FORBES. В 2022 году он улучшил свои позиции на 14 пунктов и занял 79 строчку. При подготовке рейтинга учитывались оценки аккредитованных Банком России рейтинговых агентств, и, в частности, тот факт, что Дальневосточный банк по ключевым показателям входит в ТОП-100 российских банков по версии «Эксперт РА».

«Этот результат - высокий показатель для регионального банка, который говорит о стабильности и устойчивом развитии. Надежность является важным критерием при выборе финансовой организации, именно поэтому Дальневосточному банку доверяют тысячи дальневосточников и сибиряков. Это, безусловно, мотивирует нас расти и совершенствовать нашу работу, чтобы оправдать доверие клиентов, предложить им самые лучшие решения, продукты, услуги и сервисы», - отметил Президент АО «Дальневосточный банк» Сергей Маринин.